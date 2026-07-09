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Espérance de Tunis : Florian Danho est courtisé dans le Golfe

Par Santi Aouna - Jordan Pardon
1 min.
Ballons de foot @Maxppp

Cet été pourrait marquer un nouveau départ pour Florian Danho. À 26 ans, cet attaquant franco-ivoirien a déjà bourlingué en passant par Thonon-Evian, Martigues, mais aussi le Portugal (Famalicao), la Suisse (Lausanne-Ouchy), Randers (Danemark) et donc l’Espérance Tunis où il évolue depuis un an. Auteur d’une campagne de Ligue des Champions CAF remarquée avec le club tunisien (12 matchs, 3 buts), le natif de Toulouse s’est affirmé comme l’une des révélations de cette édition 2025/2026.

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Son but inscrit en quart de finale sur la pelouse d’Al Ahly a particulièrement changé les regards sur lui, alors que son club a atteint le dernier carré de la compétition. Selon nos informations, l’attaquant d’1m90 fait aujourd’hui l’objet d’intérêts dans le Golfe. Des clubs de Saudi Pro League ont récemment pris contact avec les représentants du joueur pour un éventuel transfert cet été.

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