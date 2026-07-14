Manchester United recrute Youri Tielemans
Après avoir annoncé les arrivées d’Andrey Santos et de Karl Darlow, les Red Devils viennent de recruter leur troisième renforts en deux jours.
Manchester United enchaîne les recrues ! Ce matin, le club mancunien a annoncé l’arrivée du gardien expérimenté gallois, Karl Darlow. Mais les Red Devils ont décidément la fièvre acheteuse. Surtout pour le milieu de terrain. Hier, MU officialisait le recrutement du milieu brésilien de Chelsea, Andrey Santos. Remplaçant chez les Blues, l’ancien Strasbourgeois a coûté pas moins de 60 M€.
Aujourd’hui, le club entraîné par Michael Carrick vient d’étoffer un peu plus son entrejeu. Comme cela était attendu, Manchester a recruté le Belge Youri Tielemans. Âgé de 29 ans, ce dernier, qui vient de rentrer de la Coupe du Monde 2026 (éliminé en quarts par l’Espagne), débarque à Old Trafford en provenance d’Aston Villa et a coûté 41 M€, soit le montant de sa clause libératoire.
101 M€ pour étoffer son milieu
«Manchester United a le plaisir d’annoncer que Youri Tielemans a rejoint le club, sous réserve de son enregistrement. Le milieu de terrain a signé un contrat valable jusqu’en juin 2031», peut-on lire dans le communiqué publié par les Red Devils qui viennent donc de débourser pas moins de 101 M€ pour renforcer leur milieu de terrain. Un recrutement plutôt judicieux composé d’un jeune talent et d’un élément plus expérimenté.
He's here.— Manchester United (@ManUtd) July 14, 2026
Welcome to the United family, Youri 🔏❤️
« J’ai eu le privilège de connaître le succès dans ce sport, et cela n’a fait que renforcer ma détermination à aller encore plus loin. L’ambition de tous les membres du club est on ne peut plus claire : nous sommes tous déterminés à viser les plus grands trophées au cours des prochaines années », a déclaré l’ancien Monégasque sur le site officiel de MU.
En savoir plus sur
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer