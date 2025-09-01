Liverpool débourse 150M€ pour s’offrir l’énorme coup Alexander Isak
Après de longs moments de tension, le transfert d’Alexander Isak vers Liverpool vient d’être bouclé. Le buteur suédois quitte Newcastle contre 150 millions d’euros.
Liverpool a réalisé un mercato historique à 500 millions d’euros cet été. Le club anglais a ainsi réussi à attirer Florian Wirtz (Bayer Leverkusen), Jérémie Frimpong (Bayer Leverkusen), Milos Kerkez (Bournemouth), Hugo Ekitiké (Liverpool), Giovanni Leoni (Parme), Armin Pecsi (Puskas Akademia) et désormais le buteur Alexander Isak (Newcastle).
Le joueur de 25 ans est un cadre de Newcastle depuis son arrivée à l’été 2022 en provenance de la Real Sociedad. La saison dernière, le natif de Solna a ainsi marqué 27 buts et délivré 6 passes décisives en 42 matches. Des performances qui auront permis aux Magpies d’obtenir leur qualification pour la Ligue des Champions.
Alexander Isak rejoint les Reds
Cependant, la relation entre Newcastle et Alexander Isak s’est compliquée avec l’intérêt de Liverpool. Souhaitant absolument rejoindre les Reds, l’attaquant suédois a joué au bras de fer avec son club qui l’a écarté avant de finalement accepter de le vendre contre 150 millions d’euros.
«Le Liverpool FC a finalisé le transfert d’Alexander Isak en provenance de Newcastle United. Isak rejoint les champions de Premier League en tant que nouveau numéro 9 sur la base d’un contrat à long terme, qu’il a signé le jour de la date limite après avoir passé avec succès la visite médicale», peut-on lire dans le communiqué de Liverpool.
