OL : la célébration de Fonseca en larmes avec les Bad Gones

La victoire (2-0) de l’Olympique Lyonnais face à l’OGC Nice a donné lieu à une scène forte en émotion au coup de sifflet final. Au moment d’aller saluer les tribunes, l’entraîneur Paulo Fonseca n’a pas pu retenir ses larmes, submergé par la ferveur du stade et l’ovation descendue des virages. Porté par une série impressionnante de 13 victoires consécutives, le technicien portugais a longuement applaudi le public, visiblement touché par cette communion rare entre un coach et ses supporters.

Dans le virage nord, les Bad Gones avaient déployé une banderole simple mais symbolique : « Bravo Fonseca ». Un message clair qui résume l’état d’esprit autour du club rhodanien, transformé ces dernières semaines par une dynamique exceptionnelle. Entre chants, applaudissements et joueurs venus partager ce moment avec leur entraîneur, l’image d’un Fonseca en larmes est devenue l’instant fort d’une soirée parfaite pour Lyon, désormais porté par une confiance et une unité totales.