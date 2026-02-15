Menu Rechercher
Commenter 6
Ligue 1

OL : la célébration de Fonseca en larmes avec les Bad Gones

Par Valentin Feuillette - Chemssdine Belgacem
1 min.
Paulo Fonseca à l'OL @Maxppp
Lyon 2-0 Nice

La victoire (2-0) de l’Olympique Lyonnais face à l’OGC Nice a donné lieu à une scène forte en émotion au coup de sifflet final. Au moment d’aller saluer les tribunes, l’entraîneur Paulo Fonseca n’a pas pu retenir ses larmes, submergé par la ferveur du stade et l’ovation descendue des virages. Porté par une série impressionnante de 13 victoires consécutives, le technicien portugais a longuement applaudi le public, visiblement touché par cette communion rare entre un coach et ses supporters.

La suite après cette publicité
L1+
Ces images 😍

La communion entre les joueurs de l'@OL et leurs supporters 👏
#OLOGCN
Voir sur X

Dans le virage nord, les Bad Gones avaient déployé une banderole simple mais symbolique : « Bravo Fonseca ». Un message clair qui résume l’état d’esprit autour du club rhodanien, transformé ces dernières semaines par une dynamique exceptionnelle. Entre chants, applaudissements et joueurs venus partager ce moment avec leur entraîneur, l’image d’un Fonseca en larmes est devenue l’instant fort d’une soirée parfaite pour Lyon, désormais porté par une confiance et une unité totales.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (6)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Lyon
Paulo Fonseca

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Lyon Logo Lyon
Paulo Fonseca Paulo Fonseca
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier