Du Championship à l’Europa League en un an, le fabuleux destin du Sunderland de Régis Le Bris

Il y a quatre ans, Sunderland battait Wycombe Wanderers (2-0) en finale des play-offs de League One à Wembley pour entamer un voyage que peu auraient pu prédire. La saison prochaine, les Black Cats joueront en Europa League. C’est une victoire face à Chelsea ce dimanche (2-1), lors de la dernière journée de Premier League, qui a offert au club son billet pour l’Europe après 53 ans d’absence sur la scène continentale. Comme un symbole, c’est Trai Hume, défenseur nord-irlandais recruté pour près de 250 000 euros en janvier 2022 alors que le club végétait en troisième division, qui a ouvert le score d’une volée du droit. «Je ne pensais pas qu’on pouvait arriver là et atteindre l’Europe, mais on l’a fait. On donnera tout la saison prochaine», a confié le joueur après le coup de sifflet final.

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Le véritable tournant de l’histoire récente de Sunderland intervient à l’été 2024. Après deux saisons décevantes en Championship, le club fait le pari audacieux Régis Le Bris. Le technicien breton, qui sortait de douze années de bons et loyaux services à Lorient, débarque dans l’inconnu sur les bords de la Wear. Sa première saison est loin d’être un long fleuve tranquille. Lors d’une saison assez intéressante, Sunderland termine pourtant avec 24 points de retard sur les promus automatiques Leeds et Burnley, et ne marque que 58 buts en 46 matchs. Néanmoins, le club arrache une qualification en finale des play-offs grâce à un but dans les arrêts de jeu face à Coventry, puis renverse Sheffield United à Wembley par le même scénario. Sunderland fait alors son retour en Premier League l’été dernier.

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Sunderland a déjoué les pronostics en Premier League grâce à un gros mercato

De retour dans l’élite anglaise pour la première fois depuis 2017, Sunderland est alors regardé avec scepticisme. Lors des deux saisons précédentes, les trois clubs promus avaient tous été relégués, avec le pire total de points combinés de l’histoire du championnat. Pourtant, Le Bris et ses joueurs ont balayé ces pronostics. Ils ont tenu tête aux champions d’Arsenal, à Manchester City, et a gagné lors des deux matches face à Chelsea comme face aux voisins de Newcastle. «Ce n’est pas encore réel», a avoué Hume. «En début de saison, personne ne nous donnait une chance de se maintenir, et encore moins d’aller en Europe. On a bossé comme des fous et on le mérite pleinement.»

La clé de cette réussite réside dans un mercato ambitieux réalisé l’été dernier. Sunderland a dépensé 185 millions d’euros pour quinze recrues, mais là où Leicester, Southampton et Ipswich avaient collectivement payé plus de 300 millions d’euros avant de redescendre la saison précédente, les Black Cats ont su miser sur les bons joueurs. Brian Brobbey, débarqué de l’Ajax, s’est imposé comme le fer de lance offensif avec sept buts en Premier League. Granit Xhaka a été une bonne affaire immédiate avec son expérience de la Premier League. Nordi Mukiele a apporté expérience et leadership en défense, tandis que le gardien Robin Roefs s’est révélé comme l’une des bonnes surprises de la saison.

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La patte Le Bris a conquis la Premier League

Au-delà des recrues, c’est la manière dont Le Bris a fondu l’ensemble en un collectif cohérent qui force l’admiration. Son système a extrait le meilleur de chaque élément. Il a su intégrer Enzo Le Fée, qu’il avait connu à Lorient, comme un rouage essentiel de son dispositif. Noah Sadiki, par son énergie et sa qualité balle au pied, a, lui aussi, été crucial. «Le Bris a fait un travail incroyable pour souder le groupe et faire croire à chacun qu’ils pouvaient tout accomplir», a salué l’ancien attaquant Jermaine Beckford. En réponse à toutes ces louanges, Le Bris s’est voulu humble malgré ses grandes ambitions : «ce que l’on a montré cette saison et la précédente, c’est d’être ensemble. On peut être ambitieux, mais il faut travailler dur.»

Ainsi, Sunderland a terminé septième de Premier League et a su rendre fier ses supporters, présents en masse au stade, avec une moyenne de plus de 46 000 spectateurs à domicile au Stadium of Light. Pour la première fois depuis leur victoire en Coupe d’Angleterre en 1973, et seulement pour la deuxième fois de leur histoire, les Black Cats ont décroché une qualification européenne. Ce club, rendu célèbre bien au-delà de ses frontières par la série Netflix Sunderland 'Til I Die, écrit désormais une nouvelle page de son histoire et pourrait donc affronter l’OM la saison prochaine en C3.