CdM 2022, France-Maroc : Didier Deschamps ne cache pas son émotion

La suite après cette publicité

Après la victoire (2-0) et la qualification pour la finale acquise aux dépens du Maroc, le sélectionneur des Bleus s’est exprimé, plein d'émotion dans la voix, au micro de TF1. La France va disputer une deuxième finale de Coupe du Monde de suite et le technicien français y est pour quelque chose. Mais il sait qu'il reste un match à disputer... et à gagner.

«C'est de l’émotion, de la fierté, évidemment c’était une marche encore importante aujourd’hui, il y en aura une dernière. Ça fait un mois qu’on est ensemble avec le joueurs, c’est jamais simple mais ça a été du bonheur jusqu’à maintenant. Que mes joueurs soient récompensés, l’ensemble du groupe...», s'est exprimé DD, les larmes aux yeux, une fois la qualification acquise.