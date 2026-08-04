La folle accusation de la Jordanie contre la FIFA

Alors que la FIFA est déjà engluée dans plusieurs polémiques actuelles, la situation ne s’améliore pas avec les récents propos choc du président de la Fédération jordanienne, le prince Ali bin Hussein. Ce dernier accuse directement l’instance et Gianni Infantino de chantage, dénonçant des visas refusés pour ses supporters, des taxes abusives aux États-Unis et le non-versement des primes de la Coupe arabe comme le rapporte Sky Sports.

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Le prince Ali affirme que la FIFA a refusé de l’aider sur ces dossiers à moins qu’il ne soutienne la réélection d’Infantino. Refusant catégoriquement de céder à ce qu’il qualifie d’extorsion, la Jordanie a retiré son soutien au président de la FIFA, emboîtant ainsi le pas à d’autres nations comme l’Angleterre, le Pays de Galles ou la Suède. Des propos assez graves qui ne devraient pas aider Gianni Infantino dans ses ambitions de réélection.