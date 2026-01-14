Atlético : Diego Simeone est toujours autant fan de Griezmann

Hier soir, l’Atlético de Madrid affrontait La Corogne en huitièmes de finale de Coupe du Roi (0-1). Une rencontre à la hauteur des Colchoneros sur le papier, mais qui a finalement été délicate pour les hommes de Diego Simeone. Avec un Antoine Griezmann conquérant, ce sont pourtant bien les joueurs de la capitale qui sont venus à bout de leurs adversaires avec un seul petit but inscrit à l’extérieur. À la fin de la rencontre, son entraîneur argentin a pris la parole en conférence de presse, et a évoqué le champion du monde avec admiration.

« Comme il a marqué le but, la critique est positive. Je ne l’ai pas fait sortir et j’ai sorti Julian. Il a marqué un grand but et ce sont des joueurs différentiels. Il a toujours la magie qui le nourrit et lui donne l’illusion de continuer à aider l’équipe, comme il l’a fait avec ce but ». Une nouvelle réalisation qui fait du bien au mental de l’ancien international tricolore qui reste un attaquant affamé par le bruit des filets.