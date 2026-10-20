Maxwell a fait son choix entre le PSG et le Barça

Ce mardi soir, la Ligue des Champions nous offre sûrement le meilleur match possible cette saison avec l’affrontement entre le PSG et le FC Barcelone (21h). Deux institutions pour lesquelles a joué Maxwell. Dans une interview accordée à Sport, l’ancien latéral brésilien est revenu sur son attachement pour ces deux clubs qui ont marqué sa carrière.

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Maxwell garde une affection particulière pour la formation catalane, avec laquelle il a connu de grands succès sportifs, mais semble avoir été plus marqué par le PSG. «C’est difficile à dire, car j’ai une relation un peu différente avec le PSG. J’ai beaucoup de respect pour le Barça, une énorme affection. Un club qui, dans la partie sportive, m’a donné les grands succès de ma vie. J’ai partagé un vestiaire avec des joueurs que je n’aurais jamais pu imaginer. J’ai beaucoup d’affection, mais évidemment j’ai une relation différente avec le PSG, à cause de beaucoup de choses que j’ai vécues au club», a-t-il déclaré.