Manchester United : Michael Carrick ne pense pas être sur le point d’être viré

Le début de saison de Manchester United est pour le moment catastrophique. Dix-septième de Premier League, le club anglais reste sur une nouvelle défaite contre Chelsea (2-0) ce samedi. Mardi, les Mancuniens vont défier l’AS Roma, un match compliqué en perspective avant un match de Premier League contre Aston Villa dimanche.

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Des échéances cruciales pour Michael Carrick qui est de plus en plus menacé. Toutefois, l’entraîneur anglais ne pense pas qu’il s’apprête à vivre ses deux derniers matches sur le banc des Red Devils. «Je ne ressens pas ça, du tout», a-t-il confié en conférence de presse.