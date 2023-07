OL : Jean-Michel Aulas tacle John Textor

La suite après cette publicité

Président historique de l’Olympique Lyonnais pendant près de 35 années, Jean-Michel Aulas n’est plus à la tête du club rhodanien depuis le 8 mai et son éviction par le propriétaire des Gones John Textor. Alors que ce dernier a lâché un communiqué pour cartonner la DNCG - cette dernière qui a sanctionné l’OL d’un encadrement de son recrutement et de sa masse salariale - Jean-Michel Aulas a également pris la parole ce mardi. Interrogé par L’Equipe, celui qui a fait de l’Olympique Lyonnais un septuple champion de France n’y est pas allé par quatre chemins.

Il a tenu à rappeler qu’il n’avait jamais eu de problème vis-à-vis du gendarme du football français. Une façon de glisser un joli tacle au nouvel arrivant John Textor : «moi, je n’ai jamais été inquiété par la DNCG. Je n’ai jamais eu un quelconque problème en 35 ans de présidence. Jusqu’ici, la DNCG nous a toujours félicités pour notre gestion.» D’ailleurs, il a confirmé des relations toujours glaciales avec le nouveau patron de l’OL puisqu’il n’aurait "plus aucun contact avec les dirigeants actuels". Ambiance du côté du Rhône …

