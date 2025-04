Manchester United-OL : les Red Devils ont tranché pour André Onana !

Ce jeudi, Manchester United reçoit l’Olympique Lyonnais lors des quarts de finale retour de la Ligue Europa. Les Mancuniens, qui ont concédé le nul 2-2 lors du match aller, doivent donc prendre le meilleur sur une formation lyonnaise qui aura à coeur de déjouer les pronostics. Pour ce match, Ruben Amorim a décidé de refaire confiance à son gardien André Onana. Vivement critiqué avant le match aller par Nemanja Matic et même ses propres supporteurs, il avait été auteur d’une nouvelle boulette sur l’ouverture du score lyonnaise. Résultat, le portier camerounais avait été envoyé sur le banc ce week-end face à Newcastle.

Un choix pour le ménager un peu mentalement après des dernières semaines épuisantes médiatiquement, avait expliqué Ruben Amorim alors que la presse anglaise évoquait plutôt une décision sportive pour le sanctionner de ses prestations. Au final, ce week-end, son remplaçant Altay Bayındır n’avait pas rassuré du tout avec même une grossière boulette à la relance sur le 4e but des Magpies. Alors forcément, ce jeudi en conférence de presse ce mercredi, Ruben Amorim a été questionné sur le cas André Onana. Et il a expliqué qu’il allait retrouver les cages mancuniennes. «J’essaie d’être clair et de faire une évaluation. André Onana est prêt à revenir et à débuter ce match. En tant qu’ancien entraîneur et joueur, j’essaie de faire ce qui peut aider un joueur dans cette situation. On parle de gérer les joueurs physiquement, mais il faut aussi les gérer mentalement. Cette semaine, j’ai pensé à faire jouer André Onana.»

Maguire défend son coéquipier

Le technicien portugais a ensuite pu s’expliquer sur les coulisses de cette décision qui a fait la une des médias britanniques tout le week-end. «Quand j’ai pris cette décision la semaine dernière, j’ai discuté avec André, et c’est important pour moi de lui expliquer ce que je pense. J’en ai discuté avec mes entraîneurs, mais c’est moi qui décide. Je pense qu’André mérite de reprendre la compétition.» Dans la tourmente, André Onana sera très attendu à Old Trafford face à l’OL. Et il peut compter sur le soutien de ses coéquipiers. «Je pense qu’avant tout, André a prouvé par le passé qu’il était un excellent gardien. Il a remporté de nombreux trophées. Mais il y a toujours des hauts et des bas dans sa carrière. En ce moment, il a probablement l’impression que tout joue contre lui. Jouer devant André est formidable ; j’ai confiance en lui. Nous savons tous qu’il est un excellent gardien», a notamment lancé Harry Maguire en conférence de presse.

L’international anglais, régulièrement pris pour cible par les supporters mancuniens depuis son arrivée à United, a même donné quelques conseils à son coéquipier dans le vestiaire. « Je lui ai dis, fais de ton mieux pour ignorer tout ça, concentre-toi sur ton travail, viens chaque jour et fais de ton mieux. C’est tout ce que tu peux faire. Demain soir, c’est un autre match de football et tu dois te dire : "Fais de ton mieux, c’est tout ce que tu peux faire". J’ai moi-même vécu cette situation. Tout ce qu’on peut faire, jour après jour, c’est faire de son mieux et travailler aussi dur que possible. » Reste à répondre sur le terrain désormais. André Onana sera observé de près ce jeudi. Mais dans le football, tout va très vite et une performance marquante face à l’OL avec une qualification au bout pourrait lui permettre de se remettre les supporters dans la poche.