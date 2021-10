Paolo Maldini totalement contre une Coupe du Monde tous les 2 ans

Avec l'organisation de la Coupe du Monde 2022 au Qatar en plein hiver, la FIFA a réussi à s'attirer les foudres des acteurs du ballon rond. Mais l'instance tente de faire encore plus fort ces dernières semaines, elle qui vient de proposer un Mondial tous les deux ans alors que les calendriers sont déjà bien chargés. Nombreuses sont les personnes à être contre ce projet, et Paolo Maldini en fait partie. L'actuel directeur technique de l'AC Milan a dit ce qu'il pensait de cette idée à l'Agenzia Nazionale Stampa Associata, l'agence de presse italienne.

«Je ne pense pas que jouer la Coupe du monde tous les deux ans soit une bonne idée, cela nuirait à l'importance de l'événement sportif le plus unique au monde et effacerait une tradition centenaire. J'espère, en tant que sportif, que la FIFA veut abandonner ce mauvais projet, a d'abord lâché l'ancien défenseur central avant d'enchaîner. L'éventuel engagement de deux ans, ajouté au calendrier proposé par la FIFA qui regrouperait les pauses des équipes nationales en seulement deux dates, aurait des conséquences très négatives sur la santé psychophysique des joueurs et sur l'avenir des ligues nationales, qui subiraient un impact énorme dans un moment déjà très délicat.» La liste des opposés à ce projet s'agrandit encore.