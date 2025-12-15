Strasbourg : Valentin Barco tord le cou aux détracteurs de la Ligue 1

Révélé à Boca Juniors, puis passé par Séville et Brighton, Valentin Barco fait aujourd’hui le beau temps de Strasbourg. À 21 ans, l’Argentin dispose déjà d’un recul assez rare et d’une vision éclairée de chaque championnat dans lequel il a pu évoluer. Et pour lui, la Ligue 1 fait partie des plus compétitifs et qualitatifs.

«Le surnom de "Farmers League" ? Ceux qui parlent ainsi du championnat, je ne pense pas qu’ils aient vu un seul match de Ligue 1, confie l’Argentin à AS. C’est un championnat très compétitif et difficile, où les espaces sont rares… La plupart des matchs se jouent en marquage individuel, et il faut gagner ses duels pour débloquer le jeu. Je trouve que c’est un championnat très difficile, et en Europe, c’est celui qui ressemble le plus à la Premier League. Il me semblait très compétitif et physique (avant de venir à Strasbourg). Au début, je ne pensais pas que ce soit vraiment mon style, mais j’ai senti que je pouvais m’adapter.»