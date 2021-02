FC Barcelone - PSG : les Catalans se régalent de l'absence de Neymar... mais craignent Kylian Mbappé !

La suite après cette publicité

Le grand jour approche. Mardi soir, le FC Barcelone accueille le Paris Saint-Germain pour ce match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions (à suivre en direct sur Foot Mercato). Un duel dans lequel il est difficile de désigner un réel favori, et qui a surtout des airs de revanche pour le champion de France après le fameux épisode de la remontada en 2017. D'autant plus que la tension est montée entre les deux clubs suite à divers dossiers, le dernier en date étant celui qui mène à Lionel Messi, que les Parisiens pourraient être tentés d'attirer dans leurs rangs cet été.

En conférence de presse ce lundi, Ronald Koeman et Jordi Alba ont été interrogés sur leur adversaire européen. Le Néerlandais et le Catalan ont tous deux encensé l'équipe de Mauricio Pochettino. « Un très grand rival » a résumé le latéral catalan. Mais surtout, le nom des deux stars parisiennes est revenu sur la table à plusieurs reprises. « Je ne sais pas à quoi m'attendre d'eux, mais c'est une équipe qui veut dominer. Nous aussi on aime avoir le ballon et jouer, tenter de ne pas encaisser de but sera très important pour nous demain. C'est une équipe qu'on a analysé. On doit être prêt tactiquement. On connaît leurs défauts et leurs qualités. Il faut contrôler des joueurs comme Mbappé avec sa vitesse. Il faudra bien défendre quand on perdra le ballon », a de son côté lancé l'ancien défenseur néerlandais.

Les Barcelonais sont contents de l'absence de Neymar

« Ce n'est pas un duel entre Messi et Mbappé. C'est un duel entre deux équipes où d'un côté il y a Messi le meilleur joueur du monde, dont on a besoin au meilleur niveau. Et c'est pareil au PSG avec Mbappé, c'est un joueur très rapide qui peut nous compliquer les choses. Je ne suis pas partisan de faire des marquages individuels sur un joueur, il faudra surtout être bien organisés à la perte du ballon », a ajouté le Batave, conscient que les capacités physiques du Bondynois peuvent mettre à mal la défense barcelonaise, assez lente en l'absence de Ronald Araujo. Et forcément, le nom de Neymar est aussi revenu dans les questions des journalistes présents sur place.

Une absence qui soulage clairement les Barcelonais, comme l'a fait savoir Alba : « je ne vais pas mentir. D'un point de vue perso, je trouve que c'est mieux que des joueurs comme Neymar ne jouent pas en face. C'est une perte importante pour eux, comme celle de Di Maria, qui apporte beaucoup défensivement et offensivement. Mais ils ont des joueurs importants et ceux qui joueront seront du même niveau ou pas loin ». De son côté, Koeman a été un peu plus méfiant. « Pour toute équipe, c'est important d'avoir les meilleurs joueurs à disposition. Neymar et Di Maria sont des absences importantes pour Paris, comme Ansu Fati, Araujo, Coutinho ou Sergi Roberto le sont pour nous. [...] Pour avoir le meilleur match possible, il faut toujours les meilleurs sur le terrain. On ne sait pas comment peut réagir une équipe à qui il manque un joueur comme Neymar », a confié le Néerlandais, tout de même conscient que le PSG a perdu un énorme atout offensif. Reste maintenant à voir si Kylian Mbappé sera en mesure de faire mal à la défense catalane...