L’Inter Miami annonce la création d’une tribune Lionel Messi dans son nouveau stade

Champion de MLS en titre, l’Inter Miami va bientôt inaugurer son tout nouveau stade. Le 4 avril prochain, face à Austin, les Hérons feront leurs grands débuts dans leur nouvel écrin.

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Un nouveau stade dans lequel le club floridien a immédiatement rendu hommage à sa star, Lionel Messi. La franchise détenue par David Beckham vient d’annoncer qu’une des tribunes du stade portera le nom de Lionel Messi.