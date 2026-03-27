MLS
L’Inter Miami annonce la création d’une tribune Lionel Messi dans son nouveau stade
@Maxppp
Champion de MLS en titre, l’Inter Miami va bientôt inaugurer son tout nouveau stade. Le 4 avril prochain, face à Austin, les Hérons feront leurs grands débuts dans leur nouvel écrin.
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Un nouveau stade dans lequel le club floridien a immédiatement rendu hommage à sa star, Lionel Messi. La franchise détenue par David Beckham vient d’annoncer qu’une des tribunes du stade portera le nom de Lionel Messi.
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