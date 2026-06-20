Le Real Madrid veut vendre une de ses stars, la recette de la réussite de Tuchel avec l’Angleterre

Un Français va partir

Au Real Madrid, le club envisage une grosse vente au milieu pour faire de la place après plusieurs arrivées importantes sur le mercato. Les principaux candidats évoqués sont Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouaméni, tous deux considérés comme des joueurs dont la valeur comptable est désormais amortie. Camavinga est celui le plus susceptible de partir car son temps de jeu a fortement baissé cette saison et il suscite de l’intérêt en Premier League ainsi qu’au PSG. Tchouaméni, lui, reste un joueur majeur, mais son avenir dépendra du système choisi par José Mourinho et de l’équilibre avec Federico Valverde. L’objectif du club est de financer un nouveau milieu box-to-box de haut niveau tout en poursuivant le renouvellement de l’effectif.

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Thomas Tuchel insiste

En Angleterre, Thomas Tuchel a demandé à ses joueurs de jouer sans peur et d’attaquer davantage après la victoire contre la Croatie. Harry Kane a expliqué que le message du sélectionneur était clair : ne pas se retenir, presser haut et accepter le risque de concéder des occasions à cause des espaces laissés. La seconde période contre la Croatie, beaucoup plus agressive, a montré le niveau et l’intensité que l’équipe veut mettre pendant ce tournoi. Tuchel a aussi insisté sur le fait qu’il valait mieux perdre en jouant franchement et avec sa manière que de rester passif. Ce discours a eu un vrai impact sur le groupe et a rassuré les joueurs avant la suite de la Coupe du monde.

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Rayan Cherki surprend tout le monde

Dans Le Parisien, « Cherki, un rayon de soleil dans le ciel bleu », peut-on lire. Rayan Cherki est décrit comme une vraie éclaircie dans l’équipe de France, un joueur qui apporte de la fraîcheur et du talent. Son intégration chez les Bleus est vue positivement, car son profil de créateur peut offrir des solutions nouvelles à Deschamps. Il est aussi présenté comme un garçon étonnant, apprécié pour son état d’esprit et sa capacité à s’adapter rapidement aux exigences des Bleus. Il aura probablement sa carte à jouer lors de ce Mondial et Deschamps compte beaucoup sur le joueur de Manchester City.