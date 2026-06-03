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Bayern : c’est quasiment bouclé pour Saibari !

Par Santi Aouna - Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Ismael Saibari avec le PSV @Maxppp

Avec 19 buts et 9 passes décisives en 37 matches disputés avec le PSV Eindhoven, Ismail Saibari a été un élément décisif dans la conquête du troisième titre de champion consécutif en Eredivisie. Le dernier probablement pour l’international marocain, âgé de 25 ans. Comme précédemment évoqué par nos soins, il est tout proche de s’engager avec le Bayern Munich.

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En effet, après s’être entendu sur les contours d’un contrat jusqu’en 2030, le club bavarois est passé à l’action auprès du club néerlandais. Et selon nos informations, c’est quasiment bouclé, un accord étant tout proche d’être trouvé entre les deux camps. L’optimisme est de mise et la visite médicale pourrait intervenir aux Etats-Unis, où Saibari se rendra avec la sélection marocaine pour disputer la Coupe du Monde.

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