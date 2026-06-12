Coupe du Monde 2026 : le Maroc envoie un sérieux message au Brésil

Les Brésiliens face aux Brésiliens d’Afrique. Sans faire offense à personne, le choc de demain soir entre la Selecao et le Maroc constituera le premier sommet de cette Coupe du Monde 2026. Bien malin celui qui saura prédire l’issue de cette rencontre, franchement indécise sur le papier. Quatre ans après une demi-finale, le Maroc s’autorise de rêver, et les joueurs de Mohamed Ouahbi entendent bien regarder leurs adversaires droit dans les yeux.

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«On connaît la qualité du Brésil, mais nous aussi on a de la qualité, relevait Achraf Hakimi en conférence de presse ce vendredi. En Afrique, on nous appelle les Brésiliens d’Afrique. On est prêt pour faire quelque chose de grand avec le soutien des Marocains. On va être performant et bien commencer demain. On est un pays d’Afrique donc on est habitué à la chaleur d’ici. On est venu avant pour s’adapter. On est prêt pour le dernier entraînement et jouer dans les meilleures conditions possibles».

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«On sait que le Maroc est rentré dans une autre dimension. Il faut aussi l’assumer»

Pour le Parisien, pas question de parler de favori dans une compétition aussi incertaine que la Coupe du Monde. «Ça sera 50-50, ça sera un match équilibré. Les détails feront la différence mais on espère que ça tournera de notre côté. Il faudra marquer et bien défendre surtout. Tout le monde connaît le Brésil. On connaît la qualité de Vinicius. J’ai déjà joué plusieurs fois contre lui. Pour défendre face à lui ou aux autres, il faut défendre ensemble. On s’est préparé pour tout ça. L’équipe est prête et je me sens prêt avec la confiance de faire un gros match. » Un discours largement partagé par son sélectionneur Mohamed Ouahbi, vainqueur de la Coupe du Monde avec les U20 marocains en octobre dernier et gonflé à bloc.

«On doit avoir confiance en nous. On sait que le Maroc est rentré dans une autre dimension. Il faut aussi l’assumer. Il ne faut pas craindre le Brésil mais le respecter. On ne va pas changer nos principes et on continuera de montrer notre jeu. On ne va pas tout chambouler, on a anticipé le fait que des joueurs pouvaient manquer. Ca ne change pas grand-chose pour nous. Carlo Ancelotti est un grand coach. J’ai lu tous ses livres. Peut être que j’aurais un ascendant car je connais tous ses secrets (rires). C’est le Brésil. Il mérite le respect. C’est un match de prestige. Mais ça n’enlève en rien notre ambition. On connaît la qualité d’Ancelotti. On a bien analysé les matches. Ils ont des individualités mais une structure intéressante. Avec des joueurs dont on parle peu pour leur équilibre comme Guimaraes ou Casemiro. On a aussi une structure et des individualités mais ça va être un bon match» Ouahbi a quand même eu une pensée particulière pour Nayef Aguerd et Eze Abde, forfaits pour le reste du tournoi. Mais pour le sélectionneur marocain, pas question de se réfugier derrière ces blessures. L’heure est à l’action.