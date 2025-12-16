Les curieux votes du trophée FIFA-The Best 2025

Ousmane Dembélé a reçu ce soir le trophée FIFA-The Best 2025. Il devance Lamine Yamal et Kylian Mbappé, devenant au passage le premier Français à remporter ce titre individuel. Cette nouvelle consécration, après le Ballon d’Or en septembre dernier, est la récompense de la formidable saison accomplie par le Parisien, autant individuellement que collectivement. À la différence du trophée organisé par France Football, le système de vote se veut plus inclusif en permettant aux fans du monde entier de glisser leur bulletin dans l’urne, au même titre que les sélectionneurs d’équipe masculine du monde entier, aux capitaines, et à des journalistes spécialisés.

La suite après cette publicité

Chacune de ces 4 catégories représentait 25% des voix, indépendamment du nombre de votants. Le barème était le suivant : 5 points pour la première place, 3 points pour la deuxième, 1 point pour la troisième. La FIFA a décidé de dévoiler la liste des voix attribuées à chacun des 11 finalistes par les sélectionneurs, les capitaines de sélection et les médias. Tout est disponible sur le site de l’instance. Ce sont les deux premières catégories qui nous intéressent. Elles permettent de voir le vote de Didier Deschamps par exemple. Celui-ci a choisi ses deux protégés Ousmane Dembélé en premier choix, puis Kylian Mbappé, et a voté Hakimi en 3e place.

La suite après cette publicité

Hakimi préfère Mbappé à Dembélé

Le capitaine marocain a d’ailleurs placé… Kylian Mbappé en premier choix, son très grand ami. Dembélé, son coéquipier au PSG arrive en 2e place et Raphinha en 3e. Il convient de noter qu’aucun capitaine de l’équipe de France n’a voté, selon la liste communiquée par la FIFA. Marquinhos, capitaine du Brésil, a lui placé Dembélé en un, Raphinha en deux et Hakimi en 3, alors que son sélectionneur Carlo Ancelotti a voté pour le même podium, avec Mbappé 3e place cependant. L’Espagne de Lamine Yamal était elle partagée pour défendre ses intérêts. Si Unai Simon a mis le prodige barcelonais en numéro un, devant Pedri et Nuno Mendes, ce n’est pas le cas de son sélectionneur. Luis De La Fuente a choisi Pedri d’abord, puis Lamine Yamal et Kylian Mbappé.

Le Portugal a décidé de prendre parti pour ses représentants. Bernardo Silva, le capitaine désigné par la FIFA (et non pas Cristiano Ronaldo), a plébiscité Vitinha, Nuno Mendes et Dembélé. Roberto Martinez a désigné le même trio, à ceci près que Lamine Yamal prend la 3e place. Leo Messi a lui voté en faveur de Dembélé, Mbappé et Lamine Yamal, quand Scaloni a mis en avant Mbappé, Pedri et Lamine Yamal. Luka Modric a lui privilégié un joueur à son poste en votant pour Vitinha en un, Dembélé en deux, et Lamine Yamal en 3, oubliant son ancien coéquipier du Real Madrid, Kylian Mbappé. Donnarumma, le capitaine italien, a récompensé ses anciens partenaires en misant sur Dembélé et Hakimi, puis Lamine Yamal en 3e position. Enfin, Riyad Marhez a choisi Dembélé, Hakimi et Mbappé, pendant que Salah, qui était finaliste, a choisi un ordre différent avec Hakimi, Dembélé puis Mbappé.