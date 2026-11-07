Allemagne : l’incroyable renaissance de Niclas Füllkrug

Niclas Füllkrug n’aura finalement eu besoin que de quelques semaines pour rappeler à l’Allemagne quel buteur il était. Prêté par West Ham au Werder Brême cet été, l’attaquant de 33 ans réalise un début de saison impressionnant, avec déjà douze réalisations en dix rencontres toutes compétitions confondues. En Bundesliga, il affiche neuf buts en huit journées et devance notamment Harry Kane et Michael Olise au classement des buteurs. Une efficacité retrouvée qui contraste avec ses deux dernières années, durant lesquelles l’international allemand avait progressivement disparu des radars. Depuis son retour sur les bords de la Weser, Füllkrug a retrouvé ses repères et surtout son instinct devant le but. Auteur de deux doublés consécutifs face à Paderborn et Mayence, il s’est également illustré contre Dortmund, son ancien club, avant de poursuivre sur sa lancée. Ses performances permettent au Werder, cinquième du championnat, de nourrir de nouvelles ambitions après plusieurs saisons plus compliquées.

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Pour mesurer l’ampleur de cette renaissance, il faut revenir sur le parcours mouvementé de l’Allemand. En 2022, Füllkrug évoluait encore en deuxième division avec Brême, qu’il avait aidé à retrouver l’élite grâce à ses 19 buts. La saison suivante, il terminait co-meilleur buteur de Bundesliga avec seize réalisations, avant de rejoindre le Borussia Dortmund à l’été 2023. Avec le BVB, il découvrait les grandes soirées européennes et disputait notamment la finale de la Ligue des champions en 2024. Mais son départ pour West Ham, contre environ 30 millions d’euros, avait brutalement freiné sa progression. Entre blessures et difficultés d’adaptation, l’avant-centre n’était jamais parvenu à s’imposer en Premier League. Son passage à l’AC Milan, où il avait été prêté au début de l’année 2026, n’avait pas davantage convaincu. Après ces expériences décevantes, retrouver Brême apparaissait comme une occasion de relancer sa carrière. Le pari est aujourd’hui largement réussi, dans un club où il bénéficie à nouveau de la confiance de son entourage et d’une place centrale dans l’animation offensive.

Jürgen Klopp lui ouvre à nouveau les portes de la Mannschaft

Ses performances ont fini par convaincre Jürgen Klopp, qui a décidé de le rappeler en équipe d’Allemagne pour ce rassemblement. Absent de la sélection depuis juin 2025, Füllkrug figure parmi les 24 joueurs retenus pour affronter la Serbie, le 13 novembre, puis les Pays-Bas, trois jours plus tard, en Ligue des Nations. Un choix qui tranche avec les premières décisions du nouveau sélectionneur, davantage tourné vers les jeunes depuis sa prise de fonction. Mais face à l’efficacité retrouvée de l’attaquant, Klopp n’a pas longtemps hésité. « Il a une influence incroyable sur le jeu. Pas seulement grâce à ses buts, mais aussi par sa manière de se comporter », a expliqué l’ancien entraîneur de Liverpool. Le technicien a également insisté sur l’importance de l’environnement dans lequel évolue son joueur, estimant que son retour à Brême lui avait permis de retrouver une confiance essentielle. « Si le Championnat d’Europe avait lieu demain, nous l’emmènerions bien sûr », a-t-il ajouté, avant de qualifier sa convocation de décision « relativement facile ».

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Ce retour tombe à point nommé pour une sélection allemande encore en quête de repères. Depuis l’arrivée de Klopp, la Mannschaft n’a remporté qu’une seule de ses quatre rencontres de Ligue des Nations et occupe la troisième place de son groupe, derrière la Grèce et les Pays-Bas. Surtout, aucun des attaquants convoqués lors des précédents rassemblements n’était parvenu à marquer. Avec ses 14 buts en 24 sélections, Füllkrug possède une expérience et une efficacité qui pourraient offrir une nouvelle solution au sélectionneur. Lui qui n’avait pas été retenu pour la Coupe du monde 2026 retrouve ainsi une occasion de s’installer dans le groupe allemand. « Je suis heureux de cette sélection. J’ai pu profiter des bonnes performances de notre équipe et j’y vois aussi une belle reconnaissance pour l’ensemble du groupe », a-t-il confié sur le site du Werder. À 33 ans, après avoir traversé deux saisons particulièrement éprouvantes, Füllkrug s’apprête désormais à retrouver le maillot de l’Allemagne avec une confiance qu’il n’avait plus connue depuis longtemps.