PSG - OM : plus de 50000 spectateurs attendus

Le Trophée des Champions au Koweït, voilà une idée qui continue de faire jaser à quelques heures du coup d’envoi. Pourtant, selon les dernières estimations récupérées sur place, le choc entre le PSG et l’OM devrait bel et bien attirer de nombreux fans.

Ce jeudi soir, au Jaber Al-Ahmad International Stadium, plus de 50000 spectateurs sont ainsi attendus pour suivre ce premier Classique de l’année 2026. Pour rappel, l’enceinte koweïtienne peut accueillir jusqu’à 58000 personnes. A noter, par ailleurs, que sur les 3,5 millions d’euros versés par le pays hôte, les deux clubs finalistes toucheront chacun un peu plus d’un million d’euros.