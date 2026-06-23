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FC Metz : plusieurs clubs intéressés par Jonathan Fischer

Par Santi Aouna - Aurélien Macedo
Jonathan Fischer (FC Metz) @Maxppp

Arrivé cet été au FC Metz en provenance du club norvégien de Fredrikstad pour 3 millions d’euros, Jonathan Fischer (24 ans) devrait changer d’air. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2029, il a été mis en vente suite à la relégation du club mosellan en Ligue 2.

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Selon nos informations, diverses formations sont déjà intéressées par l’ancien international U19 danois. Ainsi, des clubs écossais, italiens et anglais se sont déjà positionnés pour le gaucher.

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