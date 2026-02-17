LdC : le Borussia Dortmund domine l’Atalanta

En plus du choc entre le PSG et Monaco et le joli duel opposant Benfica au Real Madrid, on avait aussi une affiche assez sympathique pour ces matchs aller des barrages de la Ligue des Champions. Le Borussia Dortmund, très en forme en ce moment, accueillait ainsi l’Atalanta dans son antre. Un succès 2-0, et ça commençait très bien pour les Marsupiaux, puisqu’après trois minutes de jeu seulement, Ryerson centrait sur la tête de Guirassy qui expédiait le cuir au fond des filets (1-0). Entame idéale, et derrière, les locaux dominaient tranquillement, pas franchement inquiétés par leur rival du soir.

La suite après cette publicité

Peu à peu, la Dea parvenait tout de même à se créer quelques situations via Zalewski notamment (24e), mais les Allemands étaient eux aussi encore en mesure de se montrer menaçants. Ils faisaient même le break juste avant la pause, via Maximilian Beier, qui profitait d’un caviar de Guirassy pour envoyer le ballon dans les cages, tranquille. Une domination assez conséquente face à une Atalanta sans solution, et en deuxième période, on était plus proche du 3-0 que du 2-1, alors que Brandt était tout proche de se mêler à la fête (67e). Le match s’est conclu sur cet avantage de deux buts pour le BVB, qui fait donc un grand pas vers la qualification pour les huitièmes.