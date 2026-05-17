Ligue 1 : l’OL humilié par Lens, le Paris FC s’offre encore le PSG, l’OGC Nice sera barragiste, l’OM en C3

Ce dimanche, la dernière journée de Ligue 1 nous offrait un multiplex à 9 journées aux enjeux multiples. Alors que le PSG est champion et que le RC Lens est son dauphin, l’enjeu majeur concernait la course à la troisième place. Dans cette lutte, l’OL recevait d’ailleurs le RC Lens, assuré d’être deuxième après sa défaite contre le PSG en milieu de semaine. Les yeux rivés sur la finale de Coupe de France, les Sang et Or se présentaient avec une équipe remaniée. De son côté, Paulo Fonseca a sorti l’artillerie lourde avec une attaque Endrick-Sulc-Moreira. Malgré ce rapport de force sur la feuille de match, Lens est bien mieux rentré dans son match. Plus incisif, le Racing Club de Lens a logiquement ouvert le score. Trouvé dans le dos de la défense sur une attaque rapide, Wesley Saïd n’a laissé aucune chance à Greif (0-1, 20e). Loin d’être rassasié pour son dernier match en Ligue 1 avec Lens avant son départ à Al-Shamal, le buteur de 31 ans s’est même offert un doublé quelques minutes plus tard sur une nouvelle erreur défensive (2-0, 32e). Malgré un baroud d’honneur avant la pause, Lyon a encaissé un troisième but après une attaque rapide conclue, avec un peu de réussite, par Florian Sotoca (0-3, 45+1e). Au retour des vestiaires, rien n’a changé. Porté par un public assez désemparé, l’OL a été puni par Florian Thauvin qui est venu parachever son grand match par un superbe lob (0-4, 54e). Malgré des changements offensifs, la réussite n’a pas souri à Lyon, qui devra passer par les barrages de C1 pour se qualifier à la plus prestigieuse des compétitions européennes. Les coéquipiers de Corentin Tolisso peuvent avoir des regrets car, dans le même temps, Lille s’est incliné à domicile.

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Lille en C1 directement, Rennes peut avoir des regrets

En effet, le LOSC peut être heureux des résultats à Lyon et Marseille. Avec la réception de l’AJ Auxerre qui joue sa survie en Ligue 1 en évitant d’éventuels barrages face à l’ASSE, les Dogues pouvaient rapidement tomber dans un piège. Après plusieurs alertes, dont un but refusé pour hors-jeu (24e), Lille a été puni avant la pause sur un but fantastique de l’intenable Sinayoko qui, après une première tentative, est allé chercher l’équerre de Berke Ozer (0-1, 32e). En seconde période, les Lillois ont poussé pour égaliser mais l’AJA, qui reste sur une excellente série, a tenu bon à travers plusieurs interventions de grande classe de ses défenseurs (49e, 64e). Mieux encore, Lassine Sinayoko, en feu, a scellé le succès des siens dans les derniers instants de la rencontre (0-2, 88e). Auxerre est sauvé, Lille ira en Ligue des Champions directement la saison prochaine.

Dans le même temps, après une victoire la semaine passée au Havre (0-1), l’OM a enchaîné face à Rennes. Miné par la suspension de Brice Samba, les Bretons ont coulé en 10 minutes à Marseille. Après l’ouverture du score précoce d’Hojbjerg (1-0, 2e), Gouiri a profité de la relance cataclysmique de Silistrie pour inscrire le but du break en contrant (2-0, 10e). Malgré cette entame horrible, Rennes a poussé pour revenir et s’est procuré quelques opportunités comme la barre d’Al-Tamari ou la grosse opportunité pour Camara (38e). Au retour des vestiaires, Aubameyang a corsé l’addition avec un lob astucieux (3-0, 54e) qui a scellé le succès de l’OM. Malgré la réduction de l’écart de Lepaul en fin de match (3-1, 84e), l’OM s’est imposé et grimpe à la 5e place. Habib Beye aura donc terminé devant son ancien club, qui peut avoir d’énormes regrets. Cinquième avant la 34e journée, le Stade Rennais aurait pu finir troisième en cas de victoire mais finira donc sixième, synonyme de Conférence League.

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Nice affrontera Saint-Etienne en barrages pour ne pas descendre, match fou à la Meinau et le PSG battu

L’autre enjeu de la soirée était la course aux barrages. En ce sens, Auxerre, Nice et Le Havre bataillaient pour ce même objectif. Alors que l’AJA est allée s’offrir un succès de prestige à Lille, le Gym recevait Metz, déjà condamné. Malgré ce match facile de prime abord, les Niçois ont été, à l’image de leur saison, très laborieux. Avec des Messins offensifs et auteurs d’un premier quart d’heure intense, Nice n’a pas répondu à l’intensité mise par leurs adversaires lors du premier acte. Malgré quelques intentions supplémentaires au retour des vestiaires, le score n’a pas évolué malgré un Cho volontaire (55e, 72e). Avec ce nul, Nice sera bien barragiste et affrontera l’ASSE. Un énorme coup dur pour les Aiglons, qui ont vu leurs supporters envahir le terrain au coup de sifflet final, et qui joueront la finale de Coupe de France dans des conditions étranges la semaine prochaine. Car oui, dans le même temps, en déplacement à Lorient, Le Havre a gagné. Après une frappe de Boufal repoussée dans ses propres filets par Faye (0-1, 33e), Issa Soumaré a assuré le maintien des Havrais (0-2, 64e) en seconde période.

En déplacement chez son voisin du Paris FC, le PSG s’est incliné en toute fin de match. Après l’ouverture du score de Bradley Barcola (0-1, 49e), le PFC a égalisé sur le but de Gory (1-1, 76e) avant que ce dernier ne s’offre un doublé en toute fin de match (2-1, 90+4e). Une défaite anecdotique pour le PSG qui a perdu Ousmane Dembélé sur blessure en première période…Inquiètant à quelques jours de la finale de Ligue des Champions mais aussi de la Coupe du Monde avec la France. Le match de la soirée avait lieu à Strasbourg. Menés 4-1 par Monaco à la 55e minute, les Alsaciens ont tout retourné grâce au doublé de Nanasi et le doublé de Martial Godo, qui a donné la victoire au RSCA (5-4, 85e). Dans les autres matches du soir, Brest et Angers se sont neutralisés dans un match sans intérêt (1-1). Enfin, le match entre Nantes et Toulouse a été interrompu après 20 minutes suite à un envahissement de terrain violent à la Beaujoire. Une folle soirée de Ligue 1.

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Les matches de 21h :

Lyon 0-4 Lens : Said (20e, 32e), Sotoca (45+1e), Thauvin (54e)

Lorient 0-2 Le Havre : Faye (33e, c.s.c.), Soumaré (64e)

Brest 1-1 Angers : Del Castillo (55e) / Sbai (60e)

Lille 0-2 Auxerre : Sinayoko (32e, 88e)

Paris FC 2-1 PSG : Gory (76e, 90+4e) / Barcola (50e)

Nice 0-0 Metz

Marseille 3-1 Rennes : Hojbjerg (2e), Gouiri (10e), Aubameyang (55e) / Lepaul (84e)

Strasbourg 5-4 Monaco : Godo (34e, 85e), Moreira (58e), Nanasi (61e, 75e) / Camara (10e, 42e), Fati (45+2e), Doukouré (csc, 55e)

Nantes - Toulouse : match arrêté.