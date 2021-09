PSG - OL : les compositions officielles

La suite après cette publicité

La sixième journée de Ligue 1 se termine ce dimanche avec un choc entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais. A domicile, les Franciliens s'organisent dans un 4-2-3-1 avec Gianluigi Donnarumma dans les cages. Thilo Kehrer, Marquinhos, Presnel Kimpembe et Nuno Mendes forment la défense. Ander Herrera et Idrissa Gueye forment le doublent. Enfin, Angel Di Maria, Lionel Messi et Neymar forment l'attaque avec Kylian Mbappé.

De son côté, l'Olympique Lyonnais opte pour un 4-2-3-1 avec Anthony Lopes dans les cages. Devant lui, Malo Gusto, Jérôme Boateng, Jason Denayer et Emerson Palmieri prennent place. Maxence Caqueret et Bruno Guimaraes assurent le double pivot. Enfin, Xherdan Shaqiri, Lucas Paqueta et Karl Toko Ekambi soutiennent Islam Slimani en attaque.

Les compositions

Paris Saint-Germain : Donnarumma - Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Mendes - Herrera, Gueye - Messi, Neymar, Di Maria - Mbappé

Olympique Lyonnais : Lopes - Gusto, Boateng, Denayer, Emerson - Caqueret, Guimaraes - Shaqiri, Paqueta, Toko Ekambi - Slimani

