CdM 2022, Brésil : le message de la soeur de Neymar

La suite après cette publicité

Cette élimination prématurée du Brésil en quart de finale de la Coupe du Monde contre la Croatie (après T.A.B), a fait office de tremblement de terre dans la planète football. Neymar a cru être le sauveur du Brésil en ouvrant la marque en prolongation et en égalant au passage Pelé (77 buts avec le Brésil) mais la Croatie est revenue. Inconsolable, sa soeur Rafaella lui a adressé un message poignant sur son compte Instagram.

« Je voulais te tenir dans mes bras et être capable de faire disparaître toute ta douleur, comme tu le faisais avec moi. J'aimerais pouvoir éliminer tous les obstacles de ton chemin, mais ça ne serait pas drôle et tu ne pourrais pas devenir qui tu dois être. J'aimerais pouvoir dire tous les matins que je t'aime infiniment, mais ma manière dure et négligée ne me le permet pas, mais sache qu'il n'y a pas un jour depuis notre rencontre, depuis le jour où je suis devenue ta sœur, où je n'ai pas pensé à toi. On dirait que tu as toujours été prêt à m'adoucir. Tu es léger, sensible et doux. N'oublie jamais ça. Si tu oublies, je te le rappellerai. Je pourrais vivre dans tes yeux, juste pour te voir sourire de plus près, et rire avec toi, d'un rire unique qui nous ferait perdre la notion du temps. Hé... tu n'as pas idée à quel point je suis fier de toi, de tes conquêtes, de tes défaites, de TOUT ! Tu es géant mon amour, n'oublie jamais cela, je serai là pour toi pour toujours et à jamais. Bisous de ta petite sœur qui t'aime tant ! ».