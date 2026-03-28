Amicaux : la Belgique terrasse les États-Unis

À trois mois du commencement de la Coupe du Monde, les États-Unis n’ont pas rassuré face à la Belgique. Au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta, les ouailles de Mauricio Pochettino ont été surclassés par les Diables Rouges (2-5), au terme d’une rencontre où les Étatsuniens ont d’abord proposé un bon contenu en première période avant de totalement s’écrouler dans le second acte. Pour cette rencontre, la Team USA était aligné en 4-2-3-1 avec notamment quatre joueurs de Ligue 1 dans le XI de départ : McKenzie (Toulouse) et Weah (OM) en défense, Tessmann (OL) dans l’entrejeu ainsi que Balogun (AS Monaco) en pointe. En face, Rudi Garcia positionnait ses joueurs dans un système similaire avec Lammens dans les cages, Meunier (LOSC) en défense ainsi que De Bruyne - de retour - derrière Charles De Ketelaere.

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Après avoir buté dans un premier temps face à Lammens (16e), Weston McKennie trompait finalement le portier de Manchester United (38e, 1-0) à la suite d’un corner tiré par Robinson. Les Belges sont ensuite revenus au score sur une frappe de Zeno Debast avant la pause (45e, 1-1). En seconde période, Christian Pulisic s’offrait un festival dans la surface belge avant de manquer sa frappe. Quasiment dans la foulée, les visiteurs prenaient l’avantage grâce à Amadou Onana (53e, 1-2). Six minutes plus tard, Tim Ream touchait le ballon de la main dans la surface, permettant ainsi à De Ketelaere de se présenter face à Matt Turner et de le tromper sur penalty (59e, 1-3). Tout juste entré en jeu, Dodi Lukebakio participait à la fête avec une magnifique enroulée du pied gauche (68e, 1-4), avant de s’offrir un doublé après une erreur de la défense des USA (82e, 1-5). Agyemang a ensuite profité d’une erreur de Tielemans pour réduire la marque en fin de rencontre (87e, 2-5), ce qui n’aura pas suffi pour sauver l’honneur des États-Unis, séchement balayés avant d’affronter le Portugal dans quelques jours.