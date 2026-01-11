Le Paris FC veut relancer Mathys Tel !

Englué dans une saison délicate et plus que jamais concerné par la lutte pour le maintien, le Paris FC continue de s’activer sur le marché des transferts pour tenter d’inverser la tendance. Après des semaines de réflexion et de négociations, le club parisien a déjà enregistré l’arrivée officielle de Luca Koleosho, premier renfort hivernal destiné à dynamiser un secteur offensif trop inoffensif depuis le début de l’exercice. Un signal fort envoyé par les dirigeants, conscients que la situation sportive ne permet plus l’attentisme. Actuellement à la 15ème place de Ligue 1, à seulement quelques points de la zone rouge, le promu paie son manque de constance et de profondeur d’effectif, malgré des contenus parfois encourageants. L’objectif est clair, à savoir renforcer rapidement l’équipe pour éviter que l’hiver ne se transforme en cauchemar.

Mais le recrutement de l’ailier italien ne devrait pas être le seul mouvement du Paris FC cet hiver. Bien décidée à offrir des solutions supplémentaires à Stéphane Gilli, la direction sportive explore plusieurs pistes, notamment offensives, afin d’apporter de l’impact immédiat et de la concurrence dans un effectif encore trop limité. Dans un contexte où chaque point comptera dans la course au maintien, le club sait qu’il devra se montrer audacieux et opportuniste. Le mercato d’hiver représente sans doute la dernière véritable marge de manœuvre pour redresser une dynamique inquiétante et donner au groupe les armes nécessaires pour survivre dans l’élite. Et à en croire les dernières informations, le Paris FC pourrait tenter un nouveau pari aussi ambitieux que symbolique.

Mathys Tel dans le viseur mais…

Selon Fabrizio Romano, le club parisien ferait partie des équipes intéressées par un prêt de Mathys Tel dès ce mois-ci. Une rumeur qui n’a rien d’anodin. Considéré il y a encore peu comme l’un des plus grands espoirs offensifs du football français, l’attaquant de 20 ans traverse une période compliquée. Après une explosion précoce à Rennes puis des débuts prometteurs au Bayern Munich, Tel peine à franchir un cap depuis son arrivée définitive à Tottenham l’été dernier, pour un montant estimé à 35 millions d’euros. Utilisé de manière intermittente, le jeune international français n’a inscrit que trois buts en 18 apparitions toutes compétitions confondues et peine à convaincre pleinement sous les ordres de Thomas Frank.

D’après plusieurs sources concordantes, Mathys Tel ne serait pas insensible à l’idée d’un prêt afin de retrouver du temps de jeu et de la confiance, un élément crucial à l’approche des échéances internationales et dans l’optique de son rêve de Coupe du Monde. Si Tottenham insiste pour le conserver, conscient de son potentiel, la situation pourrait évoluer en cas d’offre jugée intéressante. Pour le Paris FC, accueillir un joueur de ce calibre, même temporairement, représenterait un coup retentissant et un formidable levier sportif et médiatique. Reste à savoir si le promu parisien parviendra à convaincre les Spurs et le joueur, dans un dossier aussi complexe qu’excitant, qui pourrait bien animer les dernières semaines du mercato hivernal.