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Stade Rennais : Estéban Lepaul en sait plus sur sa blessure

Par Maxime Barbaud
1 min.
Estéban Lepaul @Maxppp
Juventus Rennes

Plus de peur que de mal pour Estéban Lepaul. Auteur d’un triplé sur penalties avec le Stade Rennais sur la pelouse du Paris FC dimanche (défaite 4-3), le meilleur buteur de Ligue 1 (7 réalisations) est aussi sorti blessé, touché à la cheville, en réalisant une longue passe en profondeur pour Mousa Al-Tamari.

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Il y avait de quoi s’inquiéter car, même s’il parvenait à bouger son articulation, l’attaquant boitait à sa sortie du terrain. D’après les informations de Ouest-France, il a passé de premiers examens jugés rassurants mais il devrait être laissé au repos pour le déplacement de jeudi soir en Ligue Europa sur le terrain de la Juventus (18h45) afin qu’il soigne sa cheville.

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