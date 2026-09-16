Anthony Martial a refusé un contrat de 10 M€ pour rejoindre un club du big 5

Après avoir résilié à l’amiable son bail avec les Rayados de Monterrey au début de l’été, et fort d’un bilan famélique d’un seul but en vingt apparitions, Anthony Martial (30 ans) cherche toujours un point de chute pour se relancer. Malgré cette dynamique morose, son profil d’agent libre a récemment attiré l’attention d’Al-Ittihad Tripoli. La formation libyenne, qui vient tout juste de frapper un grand coup sur le marché en s’offrant les services de Sofiane Boufal, a dégainé une proposition affolante pour convaincre le natif de Massy : un contrat assorti d’un salaire net de 10 millions d’euros sur deux ans, couplé à une prime à la signature vertigineuse de 5 millions d’euros comme nous l’a révélé une source locale. Une approche financièrement irréelle que l’attaquant tricolore a pourtant catégoriquement refusée, lui qui privilégie un véritable projet sportif à l’aspect économique pour la suite de sa carrière.

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Récemment, l’international français avait déjà décliné les offres fermes de deux formations de Ligue 1, faute de garanties suffisantes concernant son temps de jeu. Alors qu’il continue de s’entretenir physiquement en marge des effectifs professionnels, Anthony Martial, qui ambitionne depuis la fin de son aventure au Mexique d’évoluer dans un club ambitieux et si possible jouant dans le sud de l’Europe, a sans doute trouvé le bon projet. Selon nos informations, il est en discussion avancée avec Malaga, actuel 18e de Liga, et pourrait y signer dans les prochains jours.