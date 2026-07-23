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Ligue 1

PSG : le Barça a pris une décision pour Barcola

Par Max Franco Sanchez
1 min.
a @Maxppp

L’avenir de Bradley Barcola continue de faire parler, et c’est même le dossier chaud du Paris Saint-Germain en ce moment. Tout indique que l’international tricolore va faire ses valises cet été, et plusieurs clubs, en Angleterre principalement, sont sur le coup. Liverpool serait l’écurie en pole position dans ce dossier.

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Comme l’indique Sport, le FC Barcelone a été, un temps, intéressé par son profil. Son agent aurait même discuté avec Deco, le directeur sportif barcelonais. Mais aujourd’hui, le FC Barcelone, qui a déjà recruté Anthony Gordon et Karim Adeyemi, n’a pas l’intention de passer à l’attaque pour le joueur formé à l’OL, estimant ne pas avoir besoin de lui. Pour l’instant, du moins.

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