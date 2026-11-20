Vainqueur de ses 5 derniers matchs de Ligue 1 avant la trêve, l’OM veut transformer l’essai ce dimanche soir (20h45)[https://www.footmercato.net/live/7052139047043144484-marseille-vs-le-mans](). Le club phocéen reçoit Le Mans, 15e du championnat. Un adversaire abordable sur le papier, mais qui sait se sublimer face aux gros du championnat. Bruno Genesio l’a rappelé en conférence de presse ce dimanche, avec un joli clin d’oeil pour son homologue Patrick Videira, à l’origine des deux montées des Sang et Or.

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«Patrick Videira ? Faire monter Le Mans en L1, c’était un résultat très important parce que la L2 est un championnat très relevé avec beaucoup d’anciens clubs de L1, et ce n’est pas facile de s’extirper de ce championnat. Je trouve qu’il continue de garder ses idées en s’adaptant au niveau qui est supérieur, et c’est une forme d’intelligence. Il a du temps, et c’est bien de lui laisser du temps, on se rend compte aujourd’hui qu’on en a de moins en moins. J’ai vu aussi que les supporters étaient avec lui, c’est bien de garder de la lucidité quand les résultats ne sont pas au rendez-vous. » Concernant le match en lui-même, Bruno Genesio s’attend à un adversaire coriace : «tous les matchs sont difficiles, je n’aime pas trop le terme de match piège. Tous les joueurs et les entraîneurs étrangers qui viennent en Ligue 1 le disent que c’est un championnat difficile. C’est une équipe très organisée. Ils ont deux attaquants capables de prendre les espaces, la profondeur. On a de grandes chances d’avoir la possession mais il faudra être vigilant sur les pertes de balle. C’est une équipe mal classée mais qui a posé pas mal de problèmes aux autres équipes.»