Pays-Bas - France : les compositions probables

C’est un déplacement toujours compliqué. Malgré la victoire sans conteste 4-0 du mois de mars dernier, l’équipe de France se rend à Amsterdam pour y défier les Pays-Bas dans le cadre de la 7e journée du groupe B des qualifications à l’Euro (20h45). Les Bleus ont six points d’avance sur leur adversaire de ce soir et une nouvelle victoire offrirait le ticket officiel pour la compétition continentale l’an prochain en Allemagne. Il y a donc un certain enjeu à bien figurer ce soir, d’autant que Deschamps et ses hommes restent sur une défaite en amical contre la Mannschaft.

Les Pays-Bas ne sont pas en grande forme non plus. Malgré le retour de Ronald Koeman au poste, les Oranje peinent à montrer un visage séduisant. Pour ne rien arranger, ils sont privés de pas mal de cartes offensives puisque Memphis Depay et Cody Gakpo sont forfaits, tout comme Frenkie de Jong dans l’entrejeu, sans oublier d’autres absents tels que De Ligt, Botman, Malacia, Timber ou encore Flekken et Bijlow dans le but, obligeant Koeman à faire appel à de nombreux novices. «Je n’ai jamais vécu ça à ce point», déplorait l’ancien joueur et entraîneur du Barça.

Des absences en pagaille aux Pays-Bas

Ils devraient tout de même se présenter en 3-4-3 avec Verbruggen dans les buts pour sa toute première sélection. Geertruida ferait équipe avec du classique dans l’axe puisque Van Dijk et Aké sont bien présents. Dans les rôles de pistons, Dumfries à droite et l’inoxydable Blind à gauche sont pressentis pour démarrer. Dans l’entrejeu, on retrouverait un duo bien connu des amateurs de Serie A avec Marten de Roon (Atalanta) et Tijjani Reijnders (AC Milan). Enfin devant il y a tout de même du talent puisque le Parisien prêté à Leipzig, Xavi Simons est attendu en soutien du duo Malen-Weghorst.

Didier Deschamps aussi a ses problèmes, notamment défensifs puisqu’en l’absence de Saliba, Koundé, Upamecano et Disasi, c’est un quatuor inédit qui se chargerait de protéger Mike Maignan. Absent au Mondial, Clauss part avec une longueur d’avance à droite, alors que sur l’autre côté, ça serait du classique avec Théo Hernandez. Son frère Lucas évoluerait dans l’axe, comme lors du dernier rassemblement, mais cette fois avec Konaté en charnière. Au milieu, il ne devrait pas y avoir de surprise avec Tchouaméni, Rabiot et Griezmann un cran plus haut. En pointe, Kolo Muani tiendrait la corde devant Giroud, accompagné à ses côtés, de Coman et Mbappé.