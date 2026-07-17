Mercato : la réponse cinglante de l’Athletic Bilbao au FC Barcelone pour Aymeric Laporte

Aymeric Laporte ne doit pas du tout regretter son choix d’avoir opté pour la sélection espagnole en 2021. Appelé à trois reprises par Didier Deschamps mais jamais sélectionné en équipe de France, le défenseur a fini par se lasser et a répondu favorablement aux appels de la Roja. Résultat, il est devenu champion d’Europe en 2024 et disputera ce dimanche (21h, heure française) une finale de Coupe du Monde face à l’Argentine. Le joueur de 32 ans est tout simplement l’un des tout meilleurs à son poste dans cette compétition.

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Il pourrait même en profiter pour s’offrir un joli transfert, un de plus, lui qui est revenu du côté de l’Athletic Bilbao à l’été 2025, après deux ans en Arabie saoudite où il a eu du mal à trouver son équilibre. Le FC Barcelone est particulièrement séduit par son profil. Le club catalan voit en plus un profil à la Íñigo Martínez, expérimenté, leader dans l’âme, gaucher également, et qui n’aurait pas de problème à s’adapter à la vie barcelonaise, a priori. L’Agenais ne coûterait pas très cher non plus, bien moins que les 50 M€ qu’exigerait Tottenham de Cristian Romero, l’autre profil identifié au poste.

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L’Athletic met les barbelés

En effet, Laporte est sous contrat jusqu’en 2028 et dispose d’une clause libératoire… de 15 M€. Ce n’est pas pour autant que son club basque va le laisser filer comme ça. «Nous n’avons reçu aucun contact, ni aucune offre officielle ou même officieuse de la part du conseil d’administration du FC Barcelone concernant la signature d’Aymeric Laporte», avertit Mikel González, le directeur sportif de l’Athletic. «Pour l’instant, il n’y a aucune négociation entre les deux clubs, et tout ce qui se propage dans les différents médias n’est rien d’autre que des rumeurs sans rapport avec la réalité».

Une mise au point nécessaire, surtout que dans un passé pas si lointain, l’ex-international Espoirs français a été lié au Real Madrid ou encore à l’OM. «Laporte est l’un des éléments clés du projet pour la nouvelle saison, et nous avons une grande confiance en ses compétences techniques et en son expérience. Nous n’avons jamais pensé à son départ», poursuit González, assurant que le défenseur sera un élément clé d’Edin Terzic, le nouvel entraîneur. «Aymeric Laporte continuera avec nous et ne partira pas pendant le mercato estival. Nous le considérons comme un joueur clé de l’équipe». Comme ça, c’est clair.