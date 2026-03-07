Menu Rechercher
Commenter 46
Le but de Valverde cristallise la colère du Celta de Vigo

Celta Vigo 1-2 Real Madrid

Hier soir, le Real Madrid a arraché la victoire à Balaídos contre le Celta de Vigo grâce à un but de Fede Valverde, mais la rencontre a été marquée par une forte polémique. Le but décisif est survenu après une récupération de Manuel Ángel, qui a taclé Fer López à deux jambes sans toucher le ballon, provoquant sa chute avant la conclusion de Valverde. Les ralentis montrent clairement que le contact avec le ballon était inexistant, et les joueurs du Celta ont immédiatement protesté, tandis que l’arbitre a validé le but après consultation de la VAR.

L’incident a provoqué l’indignation des joueurs et du staff du Celta. L’ancien arbitre Iturralde González a dénoncé une « faute flagrante » de Manuel Ángel, tandis que l’entraîneur Giraldez a souligné le caractère discutable de la décision, rappelant un incident similaire plus tôt dans le match qui avait été sanctionné d’un carton jaune. Pour le Celta de Vigo, ce but est apparu comme un véritable coup de malchance et a laissé des regrets amers après une prestation sérieuse face aux Madrilènes.

Voir tous les commentaires (46)
