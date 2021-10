Liga : le Celta Vigo écrase Getafe

Rien ne va plus pour Getafe. Toujours à la recherche d'un premier succès cette saison, la lanterne rouge de Liga recevait le Celta Vigo, ce lundi soir, dans le cadre de la 10e journée de Liga. Pour son deuxième match à la tête des Madrilènes, Quique Sanchez Flores a vécu un calvaire. Après une première mi-temps où Getafe aura réussi à résister face à son adversaire, les Azulones se sont ensuite écroulés après la pause.

Quelques minutes après la pause, Mina ouvrait le score (1-0, 55e) avant qu'Aspas n'aggrave le score seulement trois minutes plus tard (2-0, 58e). En fin de rencontre, Mina s'est d'ailleurs offert un doublé pour clouer le score et offrir la victoire Os Célticos (3-0, 73e). Un succès net qui permet à la formation galicienne de remonter à la 14e place et sortir des dernières places avant la réception du leader, la Real Sociedad. En revanche, rien ne s'arrange pour Getafe, qui reste dernier de Liga avec seulement deux points pris...