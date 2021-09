PSG : Lionel Messi n'a pas célébré la victoire !

Si le Paris Saint-Germain s'est imposé à domicile face à l'Olympique Lyonnais (2-1), c'est un fait de match dans le dernier quart d'heure qui a fait le plus parler, en France et à l'étranger : en effet, Mauricio Pochettino a décidé de remplacer Lionel Messi par Achraf Hakimi, ce qui a surpris le principal intéressé, et ça pouvait se lire sur son visage à sa sortie. Une déception qui l'a amené à ne pas participer à la célébration parisienne avec les ultras à la fin de la rencontre selon RMC Sport.

La suite après cette publicité

Pourtant, l'entraîneur argentin a tenté de calmer le jeu concernant sa décision tactique : « parfois les décisions sont positives ou non, mais c’est pour ça qu’on est entraîneur et debout à côté du banc de touche, pour prendre des décisions. Ça peut plaire ou non. Je lui ai demandé comment il allait, il m'a dit qu'il allait bien, sans problème », a-t-il déclaré en conférence de presse.