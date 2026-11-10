OL : le message de soutien de Georges Mikautadze

Formé à l’Olympique Lyonnais et parti à l’été 2025 pour rejoindre Villarreal, Georges Mikautadze réalise un début de saison mitigé avec 5 buts et 2 passes décisives en 17 matches. Victorieux de Getafe ce samedi avec le sous-marin jaune (2-0), le buteur géorgien a adressé un message de soutien à son club de coeur qui vient de perdre son coach Paulo Fonseca.

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«Je pense que l’Olympique Lyonnais s’en sortira toujours. C’est un grand club avec des très bonnes personnes, avec de bons joueurs. Je suis de tout cœur avec eux», a-t-il déclaré au micro de DAZN.