Galatasaray : Fernando Muslera sérieusement blessé

Il n'y a pas que 4 des 5 grands championnats européens qui ont repris ou vont reprendre leurs droits ces derniers jours, puisque le ballon rond est de nouveau en action du côté de la Turquie. Ce dimanche, Galatasaray faisait son grand retour à la compétition. Les hommes de Fatih Terim ont toutefois vécu une soirée loin d'être idyllique. Ils ont en effet perdu sur la pelouse de Rizespor (0-2) et ont donc vu le titre de champion de Süper Lig s'éloigner.

Les Cimbom ont aussi perdu leur gardien numéro 1, Fernando Muslera (33 ans), et ce dès la 14e minute. Blessé à la jambe droite, il s'est tordu de douleur après avoir percuté l'attaquant adverse, Milan Skoda. L'international uruguayen a été pris en charge pendant une dizaine avant de quitter la pelouse et de rejoindre l'hôpital. Plusieurs médias trucs craignent le pire et redoutent une fracture du tibia, ce qui devrait écarter le malheureux Muslera des terrains au cours des 6 prochains mois.