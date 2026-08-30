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Ligue 1

Monaco : Filipe Luis insiste sur la jeunesse

Par Valentin Feuillette
1 min.
Filipe Luis @Maxppp
Monaco 2-0 Marseille

Filipe Luis a également apprécié le visage affiché par son équipe face à l’OM. L’entraîneur de l’AS Monaco a salué l’investissement de ses joueurs, à commencer par Paris Brunner, auteur d’un doublé. « Je suis très content du visage de l’équipe. On a fait un grand match. Brunner a eu une envie d’être à fond. Il est titulaire pour ça. Il s’est donné à fond », a-t-il expliqué. Le technicien brésilien insiste aussi sur la jeunesse de son groupe et sur la nécessité de lui accorder du temps. « C’est un groupe très jeune. Ils ont besoin de confiance. Il faut insister. Cela joue à des détails. Ils s’entendent bien. Cela se passe bien. C’est bien de commencer comme ça. »

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Mais Filipe Luis sait aussi que Monaco n’a pas encore totalement terminé son mercato. Alors que la fenêtre estivale touche à sa fin, l’entraîneur monégasque a envoyé un message clair sur les prochains jours. « Il y a 2/3 jours de mercato qui vont être déterminants », a-t-il prévenu, laissant entendre que plusieurs mouvements pourraient encore intervenir d’ici à la clôture du marché.

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