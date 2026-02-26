Lille : la réaction à chaud du héros Nathan Ngoy

Lille l’a fait. Dos au mur après leur défaite 1-0 à domicile face à l’Etoile Rouge de Belgrade jeudi dernier, les Dogues se sont finalement imposés 2-0 en Serbie, au bout des prolongations. Entré en jeu à la 94e minute, Nathan Ngoy a offert la qualification à son équipe en se retrouvant aux avant-postes, lui qui avait été lancé par Genesio dans une position inhabituelle de latéral droit. Au coup de sifflet final, le défenseur de 22 ans exprimait sa joie au micro de Canal.

La suite après cette publicité

«On est très content, on a retrouvé nos valeurs, on s’est battu comme une équipe, on savait que c’était un match décisif, important, et on a répondu présent. Il faut savourer parce que ces derniers temps, on a passé des moments difficiles, même s’il va vite falloir se remettre dans le bain parce qu’on a un match important dimanche (avec la réception de Nantes). On est une famille, c’est l’état d’esprit d’un groupe, peu importe le poste, je donnerai toujours tout. Si une équipe est née ce soir ? Elle n’est pas née aujourd’hui, on a eu un moment difficile, mais on a toujours été une équipe mais oui ça a été un match référence, très complet depuis un moment.»