FC Barcelone : le but splendide de Lamine Yamal face à Valence

Le FC Barcelone réalise un début de saison parfait et se déplace actuellement sur la pelouse de Valence avec une occasion en or. Profitant du faux pas du Real Madrid, tombé face au Betis vendredi (0-1), les Catalans avaient l’opportunité idéale de marquer les esprits et de prendre trois points d’avance sur leur rival au classement. Dans une ambiance toujours hostile à Mestalla, les hommes de Hansi Flick ont démarré leur match de la meilleure des manières.

La suite après cette publicité

🤩 | Lamine Yamal ouvre le score pour le Barça, quelle justesse technique ! 🔥



La passe de Fermin… 🎁



Dernier week-end pour profiter de nos offres de lancement, rendez-vous sur l'app DAZN. 📲#LALIGA #ValenciaBarça pic.twitter.com/Q8VZsVmXkQ — DAZN France (@DAZN_FR) September 6, 2026

Et la libération n’a pas tardé grâce à un geste de classe pure signé Lamine Yamal. Sur une ouverture lumineuse de Fermín López, le jeune prodige catalan s’est retrouvé excentré sur la droite de la surface de réparation avant de déclencher une inspiration géniale : un lob subtil de l’extérieur du pied gauche qui a totalement pris à défaut Stole Dimitrievski. Cette ouverture du score spectaculaire a parfaitement lancé le Barça dans sa rencontre, punissant une défense valencienne déjà aux abois. Trois minutes plus tard, le but du doublé a été refusé au prodige pour une position de hors-jeu.