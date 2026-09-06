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FC Barcelone : le but splendide de Lamine Yamal face à Valence

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Lamine Yamal face à Elche @Maxppp
Valence 0-2 Barcelone

Le FC Barcelone réalise un début de saison parfait et se déplace actuellement sur la pelouse de Valence avec une occasion en or. Profitant du faux pas du Real Madrid, tombé face au Betis vendredi (0-1), les Catalans avaient l’opportunité idéale de marquer les esprits et de prendre trois points d’avance sur leur rival au classement. Dans une ambiance toujours hostile à Mestalla, les hommes de Hansi Flick ont démarré leur match de la meilleure des manières.

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Et la libération n’a pas tardé grâce à un geste de classe pure signé Lamine Yamal. Sur une ouverture lumineuse de Fermín López, le jeune prodige catalan s’est retrouvé excentré sur la droite de la surface de réparation avant de déclencher une inspiration géniale : un lob subtil de l’extérieur du pied gauche qui a totalement pris à défaut Stole Dimitrievski. Cette ouverture du score spectaculaire a parfaitement lancé le Barça dans sa rencontre, punissant une défense valencienne déjà aux abois. Trois minutes plus tard, le but du doublé a été refusé au prodige pour une position de hors-jeu.

Pub. le - MAJ le
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