Ballon d'Or : reverra-t-on Cristiano Ronaldo au sommet ?

Pendant longtemps, la planète football a assisté à un incroyable duel entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Ces deux monstres du ballon rond ont tout raflé avec leurs clubs et se livraient un mano a mano pour le Ballon d’Or. Mais hier, CR7 a vécu une drôle de soirée. Absent de la cérémonie du Ballon d’Or à Paris, le Portugais savait qu’il n’avait pas gagné.

Et c’est par un incroyable et inattendu coup de gueule qu’il s’est distingué en traitant notamment le rédacteur en chef de France Football, Pascal Ferré, de menteur. La raison ? Encore une fois, la rivalité avec Messi. En clair, le Lusitanien conteste avoir confié au journaliste que son objectif était désormais d’égaler le nombre de sacres de la Pulga.

CR7 a perdu de sa superbe

Des propos qui n’ont pas valu au Portugais une vague de critiques. En revanche, la presse s’accorde pour évoquer la fin de l’ère CR7. C’est d’ailleurs ce titre qu’a choisi L’Équipe pour son encart consacré au Portugais. Absent du podium du Ballon d’Or pour la première fois depuis 2010, CR7 a-t-il vraiment des chances de revenir à hauteur de Messi ?

A bientôt 37 ans (il les fêtera le 5 février prochain), le quintuple vainqueur du trophée aura sans doute à cœur de prouver le contraire, mais cette année 2021 marquera peut-être un tournant dans sa carrière, et ce, même s’il a battu le record de buts marqués en équipe nationale (115). Décevant avec la Juventus, remplaçant face à Chelsea le week-end dernier, Ronaldo a perdu de sa superbe. Pour Marca, il a même perdu son glamour et la course face à Messi. CR7 saura-t-il nous faire mentir ? Il n’en est pas à son premier coup d’essai.