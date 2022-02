Paul Pogba va rejouer avec Manchester United !

Paul Pogba est de retour ! Trois mois après sa blessure contractée à la cuisse lors d’un entraînement avec l’équipe de France, le champion du monde 2018 sera dans le groupe de Manchester United pour affronter Middlesbrough, ce vendredi à 21 heures, lors du quatrième tour de la FA Cup. Après avoir raté 15 matches toutes compétitions confondues, le milieu de terrain mancunien pourrait même débuter cette rencontre qualificative pour les huitièmes de finale de la compétition.

La suite après cette publicité

«Paul sera là. Il pourrait même être dans le onze de départ», a notamment indiqué ce jeudi Ralf Rangnick en conférence de presse. Une excellente nouvelle pour les Red Devils et pour l'international français qui n'a cependant toujours pas décidé de son avenir, lui qui est sous contrat jusqu'en juin prochain. A noter qu'avant de se blesser, Pogba avait disputé 13 rencontres cette saison et s'était notamment offert la bagatelle de 7 passes décisives.

Ralf says Paul Pogba could be in his starting line-up on Friday.#MUFC | #FACup