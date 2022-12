Mercato : João Félix pose un sérieux casse-tête à l’Atlético de Madrid

La suite après cette publicité

Entre João Félix et l’Atlético de Madrid, l’histoire d’amour avait tout pour fonctionner. Après de brillants débuts à Benfica, le Portugais est arrivé en 2019 contre un chèque de 126 millions d’euros. Malgré le poids de son transfert et les espoirs placés en lui, l’attaquant a su répondre présent. Tout allait pour le mieux jusqu’à cette saison 2022-23. Titulaire au départ, l’international lusitanien a peu à peu perdu sa place au sein du onze de départ de Diego Simeone.

João Félix fait le job

Les relations entre les deux hommes se sont rafraîchies et João Félix a eu plusieurs gestes d’humeur en public qui n’ont pas forcément plu à ses coéquipiers. La trêve liée à la Coupe du Monde est arrivée au meilleur des moments pour le joueur de 23 ans, qui a fait part de son désir de s’en aller. Il a d’ailleurs pu briller au Qatar (1 but en 4 apparitions) avec son pays. Une occasion parfaite pour attirer des prétendants. Mais c’est bien à Madrid qu’il est retourné cet hiver.

Hier, il a d’ailleurs été titulaire avec les Colchoneros face à Elche (victoire 2-0). Une rencontre où il a marqué un but et montré qu’il avait toujours le talent pour rendre services aux Madrilènes. Ovationné après sa sortie à la 65e minute, il a été salué par El Cholo Simeone, venu lui taper dans la main. Un signe de rapprochement entre les deux hommes qui a enflammé les supporters, qui espèrent toujours que João Félix restera. La situation peut-elle changer ? Son coach a répondu hier soir en conférence de presse.

Un départ est toujours d’actualité

«Je pense aux joueurs qui sont avec moi. Obtenir le meilleur pour l’équipe et pour le club. Ce qui se passe ne dépend pas de moi. Il s’entend bien avec Griezmann et Alvaro Morata et nous donne la possibilité de faire du mal. (…) J’ai l’habitude de tout donner jusqu’au dernier moment pour le bien du club. J’essaie de tirer le meilleur des joueurs pour que cela profite à l’équipe et au club quoiqu’il arrive après». Bien que l’Argentin ait botté en touche, un départ est donc toujours d’actualité cet hiver pour João Félix. Le Paris Saint-Germain, Chelsea, Arsenal, le Bayern Munich ou encore Manchester United, qui pense à lui après l’échec du dossier Gakpo, ont été cités comme des points de chute potentiels.

Et ils sont pratiquement encore tous présents pour l’accueillir. Son agent, Jorge Mendes, s’active en coulisses. La Premier League aurait d’ailleurs les faveurs du joueur, qui pourrait finalement partir en prêt. Buteur hier soir, le Portugais ne semble pas être perturbé. Sur ses 5 dernières apparitions avec l’Atlético, il a marqué 5 buts (5 buts et 3 assists en 18 apparitions au total cette saison, ndlr). Le perdre serait une très mauvaise nouvelle pour les Espagnols, mais permettrait de récolter de l’argent, nécessaire après l’élimination en Coupe d’Europe. De quoi donner des maux de tête aux dirigeants, qui voulaient s’en débarrasser, mais qui savent aussi qu’il pourrait rendre encore des services.