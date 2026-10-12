34 minutes de jeu en 2 ans, l’incroyable disparition de l’ancien Marseillais Arkadiusz Milik

La descente aux enfers se poursuit pour Arkadiusz Milik. Rapidement considéré comme un attaquant prometteur du côté de l’Ajax Amsterdam, il avait débarqué au Napoli à l’été 2016 avec une grosse cote. Cependant, cela a été le début des ennuis pour lui avec deux grosses blessures au genou qui ont contrarié ses débuts avec les Partenopei. Deux saisons quasi blanches et seulement 122 matches disputés en cinq ans du côté de Naples (48 buts et 6 passes décisives). L’Olympique de Marseille avait saisi la bonne affaire et son passage avait été honorable avec 30 buts en 55 rencontres. Les Phocéens l’avaient acheté 9,7 millions d’euros avant de le revendre après un an et demi du côté de la Juventus pour 7,3 millions d’euros après une petite période de creux.

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Chez les Turinois, cela a été assez compliqué. Auteur de 9 buts en 39 matches la première saison et 8 buts en 36 matches lors de l’exercice suivant, Arkadiusz Milik montrait des choses intéressantes comme joker sans pour autant arriver à bousculer la hiérarchie. Cependant, depuis le 7 juin 2024 et un match avec la Pologne contre l’Ukraine, le natif de Tychy a totalement disparu de la circulation. Auteur d’une saison 2024/2025 totalement blanche, il n’a disputé que deux rencontres lors de l’exercice 2025/2026 pour seulement 34 minutes de jeu. Un retour aux affaires après 21 mois d’absence qui n’a pas été suivi par une continuité.

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34 minutes en deux ans et zéro perspective

En effet, il n’a pas rejoué depuis et continue d’empiler les blessures. Pire, il vient de contracter une nouvelle blessure musculaire ce week-end, sa 10e depuis qu’il a rejoint le Piémont. Ainsi, il a manqué pour le moment la bagatelle de 118 matches avec le club bianconero et affiche pas moins de 735 jours d’indisponibilités. Soit plus de deux ans sur les quatre ans qu’il a passés du côté de la Juventus. Le gaucher dont le contrat se terminera seulement en juin prochain ne devrait d’ailleurs pas être très visible cette saison. Outre la concurrence de Randal Kolo Muani et Nick Woltemade, il n’est inscrit ni en Ligue Europa, ni en Serie A et ne peut disputer que la Coupe d’Italie.

Pourtant, un espoir subsistait en préparation quand il avait joué le 11 août dernier contre Palerme (2-0). Enfin buteur, l’attaquant polonais mettait fin à deux ans sans marquer puisque son dernier but remontait au 20 mai 2024 contre Bologne (3-3). «Milik a retrouvé le chemin des filets et il est clair que plus il joue, meilleur il devient, c’est un joueur qui peut être très important.» Depuis, 0 minute de jeu, seulement deux convocations en Serie A avant l’arrivée de Nick Woltemade et une nouvelle blessure qui rend son passage encore plus catastrophique. La saison s’annonce longue pour Arkadiusz Milik avant de disputer un nouveau match officiel.