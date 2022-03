Mexique : graves incidents et bagarres entre supporters de Querétaro et de l'Atlas

De violents affrontements entre supporters ont eux lieux samedi durant un match de la Ligue Mexicaine à Querétaro. Le bilan fait état d’au moins 22 blessés, dont deux graves, selon la protection civile mexicaine qui a également démenti les rumeurs qui circulaient sur internet et qui annonçaient qu’il y avait des morts. La bagarre a eu lieu durant le match de championnat entre Querétaro et l’Atlas de Guadalajara et a débuté dans les tribunes à l’heure de jeu. Le public s’est alors réfugié sur la pelouse pour échapper aux affrontements et la rencontre a donc logiquement été arrêtée.

Suite à ce grave incident la Liga MX a annoncé la suspension de toutes les rencontres qui devaient avoir lieux ce dimanche pour le compte de la 9e journée de championnat. Mikel Arriola, le président de la Ligue Mexicaine de football a également promis que les responsables de l’absence de sécurité dans le stade seraient « punis de manière exemplaire ». Les deux clubs ont condamné les faits et l’Atlas a exigé dans un communiqué l’ouverture d’une enquête sur ces violences.