Coupe du Monde 2026 : 6 sélectionneurs déjà virés

L’aventure fut si courte. En effet, pour six sélectionneurs, la Coupe du Monde 2026 n’a pas été une réussite et leurs espoirs de rester sur un banc se sont envolés au fur et à mesure. L’Uruguay de Marcelo Bielsa a tout simplement vécu un cauchemar du début à la fin de sa compétition et le coach argentin a fini par jeter l’éponge. La sélection tunisienne, emmenée par Sabri Lamouchi, a également vécu trois humiliations durant sa phase groupes et le coach a pris la porte aussitôt. Hervé Renard avait d’ailleurs récupéré le groupe avant qu’il soit éliminé de la compétition.

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Au lendemain de la fin de la phase de groupes, les sélectionneurs des équipes nationales sud-coréenne et écossaise, Hong Myung-Bo et Steve Clarke, ont, eux aussi, démissionné après avoir échoué à qualifier leurs équipes pour les seizièmes de finale. Miroslav Koubek, entraîneur de la République tchèque, a connu le même sort en ayant réalisé des performances très moyennes. Récemment, c’est Ronald Koeman qui a annoncé qu’il quittait son poste de sélectionneur des Pays-Bas.