Ligue des Champions

LdC : Pep Guardiola va remercier José Mourinho

Benfica 4-2 Real Madrid

Vainqueur de Galatasaray hier soir à domicile (2-0), Manchester City a décroché le dernier ticket directement qualificatif pour les huitièmes de finale. Et si les Cityzens ont réussi l’une des bonnes affaires au classement, c’est grâce à la victoire du Benfica de José Mourinho face au Real Madrid (4-2). À l’issue du match, Pep Guardiola a confié qu’il allait remercier son ancien rival en Liga.

« Oui, bien sûr », a-t-il déclaré en conférence de presse, avant de confier qu’il avait vécu la fin du match de Benfica dans son vestiaire. « Nous ne savions pas que Benfica avait besoin d’un but pour se qualifier, alors quand nous avons vu le gardien monter, nous nous sommes demandés : "pourquoi est-ce qu’il monte ? Reste dans tes cages, car le Real Madrid peut égaliser et après tu seras éliminé". Mais c’était une bonne stratégie de José, n’est-ce pas ? » Le Special One appréciera.

